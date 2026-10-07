Cevichalos se lleva la victoria: César Almaguer destaca con jonrón

César Almaguer ingresó al círculo de pitcheo en el cierre de la cuarta entrada para contener la rebelión con la que Quesadillas Menchaca buscaba la remontada, y en el sexto capítulo pegó un jonrón solitario para liderar un triunfo del equipo de Cevichalos por pizarra de 10 carreras a 9, en encuentro que cerró el calendario regular de la Liga Municipal de Softbol Nocturno.

Con un ataque tempranero, los cevicheros parecían encaminarse a una cómoda victoria. En el primer episodio, Gonzalo López y Cristian pegaron jonrón de tres carreras, respectivamente, mientras que Juan González Jr. y Michael Campos conectaron jonrones en solitario para producir un rally de ocho carreras.

Posteriormente, en la segunda tanda, Maximiliano Velázquez se voló la cerca para sumar una rayita más a la cuenta de Cevichalos. Pero la escuadra de Quesadillas se encendió en la cuarta entrada y recortó la distancia con una producción de siete anotaciones ante la serpentina de Antonio Sifuentes, quien tuvo que ser relevado por César Almaguer para contener la ofensiva contraria.

Para la sexta tanda, el mismo Almaguer conectó cuadrangular en solitario para completar la decena de carreras que encaminó el triunfo de Cevichalos. Por su parte, los quesadilleros le pusieron drama al encuentro al sumar un par de anotaciones en el cierre de la séptima, por medio de Gabriel Torres y Alonso García, pero no les alcanzó para más.

El acierto fue para César Almaguer tras lanzar tres entradas y un tercio, Gonzalo López comandó el ataque ganador con efectividad de 4-2, mientras que José Torres cargó con la derrota.