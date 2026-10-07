Dodgers de Los Ángeles vencen a Braves y Padres evitan eliminación

Dodgers toman ventaja ante Braves y Padres evitan la eliminación

Los Ángeles y San Diego consiguieron victorias clave en el Juego 3 de sus respectivas Series Divisionales de la MLB 2026.

Los Dodgers de Los Ángeles dieron un paso importante rumbo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras derrotar 3-1 a los Atlanta Braves, resultado que les permitió tomar ventaja de 2-1 en la serie al mejor de cinco partidos.

La gran figura del encuentro fue el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien trabajó durante siete entradas, permitió una carrera y cuatro imparables, además de conseguir 10 ponches.

La ofensiva angelina apareció en la cuarta entrada. Kiké Hernández y Freddie Freeman conectaron cuadrangulares consecutivos ante el abridor de Atlanta, Chris Sale, para darle a Los Ángeles una ventaja que ya no perderían.

Atlanta consiguió descontar en el quinto episodio, pero no logró aprovechar sus oportunidades ofensivas. Los relevistas Tanner Scott y Edwin Díaz se encargaron de preservar la ventaja y colocar a los Dodgers a solo un triunfo de avanzar a la NLCS.

Padres mantienen con vida la serie

En San Diego, los Padres evitaron la eliminación al superar 4-3 a los Milwaukee Brewers en un cerrado Juego 3.

Milwaukee llegó al encuentro con ventaja de 2-0 en la serie, pero San Diego respondió ante su afición y consiguió reducir la diferencia a 2-1.

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado produjeron las primeras carreras de los Padres en la tercera entrada. Los Brewers respondieron con un cuadrangular solitario de William Contreras en el cuarto episodio.

San Diego volvió a tomar el control con carreras en las entradas quinta y sexta. Milwaukee amenazó en el noveno capítulo, pero los Padres consiguieron preservar la ventaja y forzar un cuarto partido.

El triunfo llegó además sin Mason Miller, quien fue colocado en la lista de paternidad antes del encuentro.

Con estos resultados, los Dodgers están a una victoria de eliminar a Atlanta y avanzar a la Serie de Campeonato, mientras que San Diego buscará igualar su serie ante Milwaukee y llevarla a un quinto partido.