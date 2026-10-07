Nexus y SSN se perfilan como favoritos en la Liga Municipal de Fútbol

En la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol, los invictos Nexus y SSN comienzan a perfilarse como los principales candidatos al título después de 8 jornadas disputadas.

Nexus suma 6 victorias y 2 empates para producir 20 puntos y colocarse al frente de la tabla, además de ostentar la mejor ofensiva y defensiva, con 36 goles a favor por apenas 12 en contra. Por su parte, SSN tiene 6 triunfos y una igualada, ocupando el segundo puesto con 19 unidades, aunque con un partido pendiente que podría permitirle dar el salto a la primera posición en caso de ganarlo.

En el tercer puesto aparece el equipo de Chinchampú con 16 puntos, seguido muy de cerca por Deportivo Bella con 15, Pimsa con 14, mientras que Asturias y Potros del Río registran 13 unidades respectivamente.

A media tabla, el Deportivo Chinameca cuenta con 11 puntos, en tanto que Real Colo Colo y Andry Sport aparecen con 10, seguidos por San Francisco con 9, Bucaneros con 7 unidades en su haber, Paty Confecciones tiene 6, Constructora Sama cuenta con 3 y en el fondo se queda Aceros con 8 derrotas en fila que lo mantienen sin sumar puntos.

Por otro lado, la tabla de goleo es liderada por Luis Cossío con 24 dianas firmadas militando con Pimsa, secundado a una considerable distancia por Joel Romero de Real Colo Colo con 12.

Para la novena jornada que se disputará este domingo destaca el encuentro entre Chinchampú y Deportivo Bella, a la 1:00 de la tarde en el campo Las Palmeras, a la vez que Nexus le hará los honores al Chinameca en AV Sport a las 9:00 de la mañana, en tanto que el sotanero Aceros recibirá a San Francisco en el campo de Asturias.