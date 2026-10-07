Naranjeros vencen a Mieleros en emocionante partido de softbol: 17-13

En duelo de ofensivas, el equipo de Naranjeros fue más contundente y terminó venciendo a la escuadra de Mieleros por pizarra de 17 carreras contra 13, al enfrentarse el martes durante la serie 13 y última de la campaña en la Liga Municipal de Softbol Nocturno.

Pedro Soto figuró en el ataque de la "naranja mecánica" al pegar grand slam y sencillo en cuatro apariciones, mientras que Ignacio Hernández se fue de 4-3 con un vuelacercas, a la vez que Hugo Romo se fue de 4-2. Por su parte, el abridor Elias Carmona se quedó con la victoria.

Por el bando contrario, Julio Rodríguez fue el más efectivo con el aluminio al pegar un par de cuadrangulares y sencillo en tres turnos, anotándose cuatro impulsadas, seguido por Edgar Martell, quien se fue de 5-4, y Brayan Martínez de 4-3, en tanto que Oscar Aguilar se llevó el descalabro.

Los Mieleros pegaron primero con un rally de cuatro carreras en la parte alta del primer rollo, pero los Naranjeros respondieron oportunamente y comenzaron a labrar la remontada en el segundo episodio con anotación de Pedro Soto, luego sumaron cinco más en la tercera con grand slam de Soto incluido. Para la cuarta tanda, la "naranja mecánica" sumó un par de anotaciones y en la quinta consiguió cinco más para ponerse al frente por 13-10, mientras que la victoria fue remachada en el fondo de la sexta con una producción de cuatro.