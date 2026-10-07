Tigres vencen 7-1 a Atléticos: Muñiz y Villarreal destacan

Everardo Muñiz contribuyó con una tercia de rayitas y Armando Villarreal tuvo una dominante actuación en el montículo para guiar a los Tigres a una victoria por pizarra de 7-1 sobre Atléticos, en duelo que abrió la tercera fecha de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

El martes por la tarde en el Parque Ferrocarrilero, los felinos tomaron el comando del juego desde la primera entrada con triple producción fabricada por Martín Peña, Everardo Muñiz y Martín Banda. Para el segundo capítulo, Genaro Maldonado cruzó el plato para registrar la que a la postre sería la única carrera en la cuenta de los A´s.

Por su parte, los Tigres dieron otro zarpazo en la tercera tanda con anotación de Muñiz, posteriormente Antonio Liñán timbró en el sexto rollo, mientras que Peña y Muñiz anotaron en la séptima alta para ponerle el cerrojo al triunfo de la novena de bengala.

En el centro del diamante, Armando Villarreal tiró pelota de 5 hits y una carrera, dio una base por bola y abanicó a 5 bateadores, para anotarse el triunfo. Por su parte, Martín Peña fue el bateador más efectivo del encuentro al pegar de 4-3, a la vez que Gilberto Mena cargó con la derrota.