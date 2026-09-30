Cevichalos logra victoria sobre Mean Machine: Juan González Jr. brilla

Juan González Jr. bateó de 4-3 con un par de jonrones y cinco impulsadas, Maximiliano Vázquez disparó dos cuadrangulares y sencillo en tres turnos, y juntos comandaron el ataque de Cevichalos en la victoria sobre la escuadra de Mean Machine por pizarra de 16 carreras a 11, al enfrentarse el martes por la noche en la Liga Municipal de Softbol.

Los cevicheros contaron con una ofensiva demoledora para labrar su octavo triunfo de la campaña. Gonzalo López fue otro de los bateadores que sobresalieron al conectar de 3-3 con un vuelacercas, además de Juan González, quien se fue de 4-2 con un jonrón, mientras que Francisco Alonso tuvo una jornada de 4-2.

En el círculo de pitcheo, el mismo Gonzalo López se apuntó el acierto tras lanzar por espacio de siete innings, mientras que la derrota fue para Emanuel García, contando con dos relevos. A su vez, Francisco Martell fue el mejor toletero de la escuadra derrotada al pegar de 3-3, seguido por Mauricio Garza, quien disparó de 3-2 con un cuadrangular.

En el tercer rollo, el equipo de Cevichalos elaboró un rally de cuatro carreras que incluyó un jonrón de Juan González con dos corredores por delante; posteriormente, en la sexta, Juan González Jr. se voló la barda con la casa llena para repetir la cuota de cuatro. Por su parte, Mean Machine tuvo su mejor producción en la con tres rayitas, figurando Rafael Esparza con jonrón solitario y Cristóbal Rubio con un cuadrangular con un compañero a bordo.