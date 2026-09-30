Rebeca Bernal brilla con Manchester United en triunfo 5-1 sobre Durham

Rebeca Bernal sigue dejando huella en Inglaterra. La defensa mexicana fue titular y volvió a hacerse presente en el marcador con Manchester United Women, que derrotó 5-1 a Durham este miércoles en la fase de grupos de la Subway Players Cup. La capitana de la Selección Mexicana abrió el marcador al minuto 10. Tras incorporarse al área rival, Bernal aprovechó la jugada ofensiva de las Red Devils para enviar el balón a las redes y colocar el 0-1.

El tanto representó el tercero de Rebeca Bernal desde que llegó al conjunto inglés. Apenas el 23 de septiembre había estrenado su cuenta goleadora con un doblete en la victoria 10-1 sobre Sheffield United, encuentro en el que también fue titular. Sin embargo, Manchester United hizo valer su mayor profundidad durante la segunda mitad y terminó transformando un partido cerrado en una goleada.

Las Red Devils recuperaron la ventaja y después ampliaron la diferencia hasta sentenciar el 5-1, resultado con el que mantuvieron su paso perfecto en la competencia. United venía de superar 10-1 a Sheffield United en su presentación dentro del torneo. Para Bernal, la actuación representa otro paso importante en su adaptación al fútbol inglés.

La defensa de 29 años llegó a Manchester United durante septiembre después de su etapa con Washington Spirit en la NWSL y rápidamente comenzó a recibir oportunidades dentro de la rotación.

¿Cómo ocurrió la goleada de Manchester United?

La victoria de Manchester United sobre Durham fue contundente, con un inicio rápido que permitió a Rebeca Bernal marcar el primer gol. A lo largo del partido, el equipo mostró su capacidad ofensiva y defensiva, asegurando un resultado favorable que los mantiene en la cima del torneo.

Detalles confirmados sobre el desempeño de Rebeca Bernal

Rebeca Bernal ha demostrado ser una pieza clave en la defensa de Manchester United, contribuyendo no solo en la parte defensiva, sino también en el ataque. Su adaptación al fútbol inglés ha sido rápida y efectiva, lo que la convierte en una jugadora a seguir en las próximas jornadas.

Impacto en la comunidad futbolística mexicana

La actuación de Rebeca Bernal en Manchester United resalta la creciente presencia de jugadoras mexicanas en ligas internacionales. Su éxito en la Subway Players Cup y la Women´s Super League inspira a futuras generaciones de futbolistas en México.