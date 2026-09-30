Karatekas de Monclova se preparan para examen de karate

Un grupo de 15 alumnos del Club Atlético Monclova se alista para afrontar un importante examen de karate, con el objetivo de avanzar un escalón más en su formación dentro del karate do. La evaluación, que se realizará el próximo domingo 4 de octubre, pondrá a prueba los conocimientos y habilidades adquiridos durante los últimos meses de preparación.

Preparación intensiva para el examen de karate do

El grupo está integrado por niños de 5 años en adelante, quienes han intensificado su entrenamiento de cara a la prueba que se llevará a cabo a temprana hora en el dojo del sensei Carlos Herrera, buscando el ascenso de grado.

Detalles del examen de karate en Monclova

Ante el sinodal Miguel Flores, los karatekas deberán demostrar su dominio de diferentes fundamentos y habilidades propias de la disciplina. La evaluación contemplará la ejecución de katas, técnicas aplicadas al combate y rompimiento de tablas de madera, ejercicios que exigirán precisión y concentración.

Lista de karatekas que presentarán el examen

La lista de karatekas que presentarán el examen está integrada por Lyan Díaz, Luis Abraham Álvarez, Dominic Cifrián, Alyson Díaz, Ángela Hernández, Maximiliano Herrera, Brayan Ramos, Jayden Junnan, Matías Ramos, Bruno Quiroz, Edgar Zamora, Valentina Romo, Misael Días y Jenny Junnan. Los alumnos buscarán alcanzar los grados de cinturón amarillo y verde como recompensa a su preparación y desempeño.