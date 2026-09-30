Rojos de Bellavista arrasan con Naranjeros en el Parque Ferrocarrilero

Con un jugoso rally de 12 carreras en la primera tanda, los Rojos de la colonia Bellavista se encaminaron a una victoria por pizarra de 17-10 sobre Naranjeros en duelo que sostuvieron en el diamante del Parque Ferrocarrilero, el pasado martes.

La novena escarlata lanzó un ataque tempranero que fue determinante para conseguir su primer triunfo de la temporada en la Liga de Béisbol de 60 años y más. Israel de la Cruz, Timoteo Molina, Pablo de la Cruz y Fidencio García aportaron un par de rayitas en el primer episodio, secundados por Antonio del Bosque, Pablo García, Gerardo Cárdenas y Martín Arizpe, para tomar una ventaja de 12-0 en el inicio del juego.

Después, los Rojos sumaron un par de rayitas más en la tercera tanda, mientras que Molina, García y Arizpe elaboraron una triple producción en la cuarta tanda para sellar la victoria.

A su vez, los Naranjeros reaccionaron en el segundo capítulo con un rally de cuatro carreras para recortar la distancia, luego timbraron Reynaldo Vallejo, Leo Espinoza y Natividad del Bosque en el sexto rollo, mientras que en la séptima tanda anotaron César López, Alejandro Barboza y Espinoza para completar la decena de carreras.

Sobre el centro del diamante, el relevista Rogelio González se agenció el éxito tras dos entradas de labor, a la vez que Ernesto Robledo se llevó la derrota sin poder culminar el primer episodio.