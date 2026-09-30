Instituto Estatal del Deporte de Coahuila organiza tryouts de básquetbol en Frontera

Con la mira puesta en la conformación de las preselecciones estatales que tomarán parte en el proceso de Olimpiada Nacional CONADE 2027, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila alista los tryouts de básquetbol y básquetbol 3x3, con la participación de talentos de distintas regiones del estado.

En la región Centro, las pruebas se llevarán a cabo los días 17 y 18 de octubre en el Gimnasio Municipal Rodolfo Luna Torres, de Frontera, a partir de las 8:00 de la mañana. Los jugadores interesados deberán completar su registro a través de la página del INEDEC, a más tardar el 14 de octubre, para quedar formalmente inscritos.

La convocatoria contempla las categorías U-14 y U-16, en las ramas varonil y femenil de básquetbol, mientras que en la modalidad 3x3 se abrirá también la categoría U-18, en ambas ramas. La invitación está dirigida a basquetbolistas de la región Centro-Desierto, Carbonífera y Norte de Coahuila, quienes deberán acudir con su inscripción confirmada y la indumentaria deportiva correspondiente.

El calendario estatal arrancará en Saltillo, donde los tryouts se efectuarán los días 3 y 4 de octubre, para posteriormente trasladarse a Torreón los días 10 y 11. Con estas evaluaciones, el INEDEC busca detectar y concentrar a los jugadores con posibilidades de integrar las preselecciones que representarán a Coahuila en el camino hacia la justa olímpica.