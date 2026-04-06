Chivas asegura su lugar en liguilla en jornada llena de sorpresas en la Liga MX

La jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó resultados inesperados y movimientos importantes en la tabla general, destacando la clasificación anticipada de Chivas a la liguilla.

El conjunto tapatío se convirtió en el primer equipo en asegurar su boleto tras empatar 2-2 frente a Pumas, en un duelo que se definió en los últimos minutos con un penal polémico convertido por la ´Hormiga´ González, quien alcanzó los 12 goles para colocarse como líder de goleo. Con 31 puntos, el Rebaño ya no puede caer por debajo del octavo puesto, en un torneo donde clasifican directamente los ocho mejores sin Play-In.

Además, Chivas extendió su racha a 11 partidos sin perder como local, mientras que Pumas acumula siete años sin vencerlos en calidad de visitante.

Resultados sorprendentes de la jornada 13

La fecha también dejó otras sorpresas. Toluca perdió su invicto tras 13 jornadas al caer ante Querétaro, resultado que le impidió consolidarse en el subliderato. Por su parte, América no logró superar a Santos, considerado el último lugar del torneo, y apenas rescató un empate que lo colocó en la sexta posición.

Otros marcadores destacados incluyeron la victoria de Tijuana sobre Tigres, el triunfo de Atlético de San Luis como visitante frente a Monterrey, y el resultado favorable de Pachuca ante Cruz Azul.

Preocupación por la salud de Aldo López

Uno de los momentos más preocupantes de la jornada ocurrió durante el partido entre Santos y América, cuando Aldo López sufrió un fuerte choque de cabezas con Miguel Vázquez. El mediocampista quedó desorientado en el campo y, aunque regresó a jugar tras la activación tardía del protocolo de conmoción cerebral, posteriormente fue trasladado a un hospital, generando alarma en el estadio.

De cara a la jornada 14, el duelo más atractivo será el enfrentamiento entre América y Cruz Azul, que se disputará en el Estadio Banorte. Además, antes del inicio de la fecha, Querétaro y Juárez jugarán el partido pendiente correspondiente a la jornada 7.