Obed Vargas y Álvaro Fidalgo destacan en LaLiga: Sorín los elogia

Los primeros juegos de Obed Vargas con el Atlético de Madrid y del español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo con el Betis no han pasado inadvertidos por figuras internacionales como Juan Pablo Sorín, quien sabe de la presión que se vive en LaLiga tras su paso con el Barcelona y el Villarreal.

"Sí, (la adaptación) es difícil porque al llegar en el mercado de invierno me pasó lo mismo, hay que adaptarse, hay que hacer todo rápido, tiene que salir todo bien", dijo Sorín durante su visita en la Ciudad de México.

De igual modo le brindó un consejo al mediocampista Obed Vargas, refuerzo de esta mitad de temporada con los Atleti y procedente del Seattle Sounders. "A veces puedes pecar un poco de ansiedad, pero él se ha adaptado, creo que de buena manera le ha dado minutos el Cholo Simeone, de hecho, hoy la titularidad lo reivindica, también creo que los partidos con la Selección Mexicana el estar y ser titular y jugar, todo eso te da confianza. Empezó a mostrar en España lo que puede dar, es muy joven también", refirió sobre el futbolista de 20 años y nacido en Anchorage, Alaska.

Juanpi Sorín también tiene en su radar de jugadores a seguir a Álvaro Fidalgo, de quien celebró su debut con la Selección Mexicana. "Así tanto él (Obed) como Fidalgo, qué bueno, es una de las cartas que creo que tiene México, cambiando de tema para el Mundial 2026, pero es bueno que haya mexicanos en LaLiga, me parece que, pensando en la Selección de ustedes, en lo que viene y también por el gran momento que viven algunos equipos de la Liga MX, como las Chivas", opinó.

Juan Pablo Sorín fue el invitado de honor de la Watch Party México de LaLiga, celebrada en el Pinche Gringo BBQ de Polanco, donde convivió con fanáticos del Barcelona y del Atlético de Madrid.

Tras mirar el encuentro de colchoneros y culés en pantalla gigante, el exfutbolista fue mesurado al opinar sobre la victoria del Barcelona (1-2). "Un gran partido, como lo que nos vienen brindando últimamente el Barcelona y el Atlético, pero ahora continuarán los próximos capítulos. Estuvo hermoso el evento, ver el partido alrededor de la gente y escuchar sus comentarios, el fervor, las ganas, a tantos kilómetros de distancia (de Madrid, España), es espectacular. Lo disfruté mucho compartiendo con los hinchas", concluyó.