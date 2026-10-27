Charlyn Corral conquista el Balón de Oro y pone en alto al fútbol mexicano

Charlyn Corral alcanzó un nuevo capítulo en la historia del fútbol mexicano al recibir el premio a la Goleadora del Año 2026 durante la ceremonia del Balón de Oro, organizada por la revista France Football en Londres. La futbolista de la Selección Mexicana y del Pachuca se convirtió en la primera mexicana en obtener un trofeo en esta prestigiosa entrega.

Al subir al escenario para recibir el galardón, la atacante de 35 años expresó su emoción y el orgullo que representa este logro para ella y para México. Su intervención fue recibida con aplausos por los asistentes a la gala, en la que también se reconoció al inglés Harry Kane como el mejor delantero del año.

¿Cómo ocurrió el reconocimiento de Charlyn Corral?

Durante su discurso, Corral destacó que este premio es el resultado de cerca de dos décadas de carrera, en las que el esfuerzo, la constancia y la fe han sido fundamentales para alcanzar sus objetivos. Asimismo, señaló que el reconocimiento confirma que el trabajo realizado a lo largo de los años ha valido la pena.

Detalles de la temporada de Charlyn Corral

Los números de la delantera mexicana fueron determinantes para obtener la distinción. De acuerdo con los registros considerados por la publicación francesa, Corral acumuló 49 anotaciones en 49 encuentros, cifras que la colocaron entre las delanteras más destacadas del panorama internacional.

Por su parte, el Club de Fútbol Pachuca detalló que, durante el año futbolístico, la jugadora consiguió 42 goles con las Tuzas: 40 en la Liga Femenil BBVA, distribuidos entre 36 durante la fase regular y cuatro en la etapa final, además de dos tantos en la Concacaf W Champions Cup.

A estas cifras se sumaron 13 anotaciones con la Selección Femenil Mexicana, registro que le permitió convertirse en la máxima goleadora de la Clasificatoria Concacaf W.

Su rendimiento también sobresale en las competencias nacionales. En el último Campeonato Mexicano de Primera División, Corral marcó 20 goles en 21 partidos, mientras que en la actual temporada de la Liga MX Femenil encabeza la tabla de máximas anotadoras con 24 tantos en 17 encuentros.

Reconocimiento y agradecimientos de Charlyn Corral

Más allá de las estadísticas, la futbolista aprovechó el momento para reconocer el respaldo de su equipo, el cuerpo técnico y sus compañeras, a quienes dedicó parte de su triunfo. En especial, manifestó su agradecimiento a quienes contribuyeron a que pudiera alcanzar este objetivo.

También expresó su satisfacción por el crecimiento del fútbol femenil en México y solicitó un aplauso para Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil, quien figuró entre las 30 nominadas al Balón de Oro femenino de 2026 y ocupó el puesto 21. El galardón de esta categoría fue para la española Alexia Putellas.

Corral reservó un agradecimiento especial para sus padres y su hermano, a quienes reconoció como un apoyo esencial durante su carrera. Destacó que su familia la impulsó a seguir adelante incluso en los momentos difíciles y le dio la fortaleza para abrir camino en el fútbol.

Trayectoria y logros de Charlyn Corral

El Club de Fútbol Pachuca celebró el premio de su capitana y resaltó la importancia de su aportación al conjunto hidalguense. Según los datos difundidos por la institución, Corral se ha consolidado como su máxima goleadora desde hace poco más de dos años, con 187 anotaciones en 219 partidos disputados.

El reconocimiento internacional representa un nuevo logro en una carrera que incluye experiencias en el fútbol finlandés y su paso por la élite europea con el Atlético de Madrid.

Con el Balón de Oro en sus manos y una destacada producción goleadora en la actualidad, Charlyn Corral reafirma su lugar entre las figuras del fútbol femenil y celebra un triunfo que también reconoce el trabajo de quienes han acompañado su camino.

Su hazaña deja un mensaje de perseverancia y confianza en los sueños, al demostrar que una trayectoria construida con disciplina puede superar las propias expectativas.