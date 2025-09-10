Doble victoria de Padres sobre Mets en emocionante duelo

Con sólidas serpentinas de Juan Pérez y Christian Rey, y un contundente respaldo de la artillería, los Padres se agenciaron doble triunfo ante Mets en duelo que sostuvieron el domingo, dentro de la octava serie de la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

En el primer compromiso de la cartelera que se escenificó en el diamante del Parque AHMSA, los frailes lanzaron una temprana ofensiva para soportar una abultada victoria de 10 carreras contra 2.

En el primer rollo, Juan Pérez, Sergio Gutiérrez y Brando Pérez elaboraron una triple producción para darle la iniciativa a los Padres. Después, en el segundo y séptimo episodio, la novena de Fidencio Pérez repitió la cuota de 3 rayitas para redondear la ventaja.

Por el conjunto metropolitano, Jesús Alejo timbró en el primer rollo y Héctor Cruz hizo lo propio en la quinta tanda para darle algo de decoro a la pizarra final. A su vez, Juan Pérez se anotó el acierto con labor de 7 entradas, en tanto que Raúl Villarreal cargó con la derrota.

Posteriormente, al equipo de Padres le bastaron 5 innings para gestar un triunfo por pizarra de 9-2, con el cual completaron la barrida sobre los Mets.

Emiliano Gutiérrez, Leiru Mena y Brando Pérez adelantaron a los frailes con una tercia de carreras en la primera entrada, luego, la diferencia se amplió en el segundo capítulo con un rally de 5 carreras que fue liderado por Diego Salazar con un cuadrangular, mientras que el mismo Gutiérrez anotó en la tercera tanda para sellar el resultado.

A su vez, la novena metropolitana contó con anotaciones de Héctor Cruz y Cristian Vázquez en la primera tanda, pero estas sólo alcanzaron para evitar una blanqueada.

El lanzador Christian Rey laboró 5 entradas completas para quedarse con el éxito, en tanto que Héctor Neira fue el pitcher derrotado.