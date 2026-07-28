Cheyenes avanza a semifinales: Juan de Jesús Rodríguez marca el gol decisivo

El equipo de Cheyenes sufrió hasta el silbatazo final para sacar una sufrida victoria por la mínima diferencia de 1-0 sobre Necaxa de Estancias, para sellar su pase a la ronda semifinal del Grupo 'A' en la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En partido disputado el fin de semana en la Unidad Deportiva de San Buenaventura, la tribu tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un aguerrido rival que vendió cara la derrota.

Cuando todo apuntaba a que el empate sin goles obligaría a disputar los tiempos extras, Juan de Jesús Rodríguez apareció en el momento de mayor presión. El atacante se abrió paso entre la zaga rival, eludió la marca y definió con categoría para mandar el balón al fondo de las redes y desatar el festejo de Cheyenes. Ese solitario gol terminó inclinando la balanza y aseguró el pase de la tribu a la antesala de la gran final.

El Juventus de Notaría Maldonado no hizo en vano el viaje a San Buenaventura y regresó con el boleto a las semifinales, tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 al Lindavista en calidad de visitante.

José Cecilio Álvarez se vistió de héroe al firmar el único gol del encuentro, suficiente para que la "Juve" saliera con el triunfo y mantuviera vivo el sueño del campeonato. Con este resultado, Juventus enfrentará al Deportivo Aviación por un lugar en la gran final, mientras que Cheyenes se cruzará con Halcones de la Chinameca en un cotejo de pronóstico reservado.