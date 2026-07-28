Los Compadres golean 12-4 a Atlético Industrial en la última jornada de la categoría Especial

Luis Ángel Castillo finalizó la campaña regular con la mecha encendida al firmar 7 tantos para liderar la victoria de Los Compadres sobre Atlético Industrial por goleada de 12-4, en partido correspondiente a la jornada 18 y última de la categoría Especial.

El temible delantero, quien aseguró la bota dorada de campeón goleador con 35 tantos, tuvo una sobresaliente actuación sobre la cancha Lorenzo Mendoza y guió a Los Compadres a su triunfo número 14 del torneo.

La zaga del Atlético no tuvo la capacidad para hacerle frente a Castillo, quien probó su contundencia con 7 anotaciones de su autoría para impulsar la ventaja del conjunto de negro.

La cuota goleadora de Luis Ángel Castillo fue reforzada con un hat-trick de Abel Takashi, mientras que Luis Mario Vázquez y Ángel Martínez contribuyeron con un tanto para ponerle cifras definitivas a la victoria. Por parte del Industrial, Jesús Segura y Roberto Díaz se despacharon con dobletes para el descuento.

Con el triunfo, Los Compadres aseguraron el liderato general con 43 unidades, en tanto que el Atlético Industrial terminó con 15 unidades y un lugar asegurado en la liguilla.