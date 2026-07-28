Trailas Teca logra segundo triunfo de la temporada ante Juventus

Josymar García brindó una actuación demoledora que impulsó a Trailas Teca a conquistar su segundo triunfo de la temporada y, de paso, lo catapultó al liderato de goleo en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol.

En duelo correspondiente a la jornada 3, los traileros salieron airosos de un auténtico toma y daca ante Juventus, al imponerse por ajustado marcador de 7-6 en un encuentro que se definió gracias a la pegada del inspirado ariete.

García sobresalió en la cancha de la Unidad Deportiva por el olfato goleador, el cual le permitió firmar una manita de goles para apuntalar la ventaja. Juan Escobedo y Mario García completaron la cuota goleadora que terminó inclinando la balanza a favor de Trailas Teca, en tanto que del otro lado, Juventus respondió con un hat-trick de Alexis Ramírez, un doblete de Enrique González y un tanto de Juan Aguilar para sellar una diferencia mínima en el marcador.

Con este resultado, Trailas Teca llegó a 7 puntos y se afianzó dentro de los primeros puestos de la clasificación; además, Josymar García tomó el liderato de goleo al sumar 7 dianas en su cuenta personal. En contraste, Juventus sufrió su segundo descalabro del torneo y se estancó en la parte baja de la tabla con apenas 3 unidades.