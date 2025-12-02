Chicharito podría dejar Chivas y unirse al América en la Liga MX

¿Chicharito al América? Reportan que seguiría su carrera en otro grande de la Liga MX.

Chicharito no está entre sus opciones para terminar su carrera dentro del fútbol profesional, por lo que ya se habla de que el máximo goleador de la Selección Mexicana seguiría en la Liga MX para la próxima temporada.

El futbolista de Chivas, Chicharito, sigue dando de qué hablar luego de fallar el penal contra Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX. Ahora se reveló que el jugador seguiría su carrera en otro grande del fútbol mexicano.

Cruz Azul y Chivas se encuentran en negociaciones para concretar el fichaje de Ángel Sepúlveda. El Rebaño Sagrado quiere hacerse de los servicios del futbolista mexicano para la próxima campaña de la Liga MX.

Sin embargo, La Máquina pediría un jugador a cambio para poder venderles al delantero mexicano. Existe la posibilidad de que uno de los sacrificados sea Chicharito o el mismo Alan Pulido.

De acuerdo con el periodista René Tovar, Chivas se mantiene en negociaciones con Cruz Azul para concretar el fichaje de Ángel Sepúlveda y lo intercambiarían por Chicharito o Alan Pulido. Aunque la competencia de Javier Hernández en el Rebaño Sagrado tiene contrato con el chiverío.

Debido a que Alan Pulido aún tiene contrato con Chivas hasta 2026, el sacrificado sería Chicharito para intercambiarlo por Ángel Sepúlveda. Javier Hernández podría ser movido a Cruz Azul para el Clausura 2026.

De acuerdo con varios reportes, Ángel Sepúlveda no ve con malos ojos mudarse a Chivas para la próxima temporada, especialmente considerando que ha tenido pocos minutos en el Apertura 2025, además de haber militado en el Guadalajara durante 2018.

Chivas cuenta actualmente con varios delanteros en la plantilla, por lo que la llegada de Ángel Sepúlveda la haría aún más grande.

Chivas cuenta con Ricardo Marín, Teun Wilke, Armando González, Alan Pulido y Chicharito. Sin embargo, este último ya no continuará en el equipo para el Clausura 2026.