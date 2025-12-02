Sergio Ramos y su futuro incierto: ¿llegará al AC Milan?

La etapa de Sergio Ramos en el club mexicano Rayados de Monterrey podría estar cerca de su final. El defensor español, cuyo contrato con el equipo de la Liga MX expira el 31 de diciembre de 2025, ha sido propuesto por sus agentes al AC Milan como un posible refuerzo para el mercado de invierno de enero.

Según el medio italiano Calciomercato, a sus 39 años, Ramos no contempla el retiro y estaría buscando una última experiencia en el fútbol europeo, con la ilusión de mantenerse en la órbita de la Selección Española. El informe señala que la decisión del jugador de buscar una nueva aventura en Europa ya está tomada.

Sergio Ramos busca una última experiencia en Europa

El club rossoneri está evaluando perfiles de jugadores experimentados para reforzar su defensa central, y Ramos cumple con esta característica. El español estaría dispuesto a unirse a un equipo que le permita aportar su liderazgo y jerarquía, sin la exigencia de jugar todos los partidos, sino en un rol de rotación parcial.

Durante su paso por Rayados, Ramos disputó 30 partidos y marcó 7 goles, destacando por su rol de liderazgo en el vestidor.

Interés del AC Milan por Sergio Ramos en el mercado de invierno

La posible llegada de Sergio Ramos al AC Milan abriría dos escenarios atractivos:

Reencuentro con Modric: Coincidiría nuevamente con Luka Modric, su excompañero del Real Madrid, quien llegó al club italiano esta temporada.

Santi Giménez: Tendría la posibilidad de compartir vestuario con el delantero mexicano Santiago Giménez, lo que se sumaría a los incentivos deportivos y personales.

El reporte también menciona que otros clubes italianos, como el Inter y la Juventus, han mostrado interés en el defensor ante sus propias necesidades de plantilla.

Posibles reencuentros de Sergio Ramos en el AC Milan

La decisión final sobre el futuro de Ramos se tomará una vez que Monterrey concluya su participación en la Liguilla. A partir de enero, el histórico central será agente libre, facilitando su negociación para un posible regreso a la Serie A de Italia, luego de jugar en PSG, Sevilla y Real Madrid.