Chicharito regresa a una convocatoria de Chivas para enfrentar a Cruz Azul

GUADALAJARA – Después de una larga espera, Javier Hernández, mejor conocido como "Chicharito", está de vuelta en la convocatoria de Chivas. El delantero rojiblanco ha superado una lesión en el soleo derecho que lo dejó fuera de acción durante los primeros cinco encuentros del Apertura 2025 y de los tres partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup. La buena noticia llega justo a tiempo para el enfrentamiento de la Jornada 7 contra Cruz Azul.

Este regreso marca un hito importante, ya que Hernández podría hacer su debut en el torneo de Liga 2025. El estratega Gabriel Milito incluyó a Chicharito en la lista de convocados tras una serie de entrenamientos en los que el atacante se mostró plenamente recuperado. La lesión de "Chicharito", que había sufrido en el calentamiento previo al partido contra León en la Jornada 2, lo dejó fuera del equipo en una parte crucial del torneo.

En total, el delantero estuvo ausente durante ocho partidos debido a su lesión muscular y otras interrupciones en su pretemporada, como un procedimiento quirúrgico y un golpe en la nariz. Ahora, con su retorno al campo, Chicharito se une a los jóvenes Armando González y Teun Wilke, quienes han sido los encargados de liderar la ofensiva del equipo en su ausencia.

A pesar de la inclusión de Hernández, Chivas aún enfrenta bajas importantes para el partido contra Cruz Azul. Alan Pulido, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, José Castillo y Omar Govea siguen fuera de la convocatoria. A pesar de estas ausencias, el equipo dirigido por Milito ha mantenido un buen rendimiento en su estadio, con tres victorias consecutivas contra Cruz Azul, y buscará mantener su invicto en el Apertura 2025.