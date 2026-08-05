Tigres empata 1-1 con Real Salt Lake en Leagues Cup 2026

ESTADOS UNIDOS — El club Tigres consiguió sus primeros dos puntos en la Leagues Cup 2026 tras empatar 1-1 frente al Real Salt Lake durante el tiempo reglamentario e imponerse 6-5 en la definición por penales. El canterano Jesús Garza se convirtió en la figura del encuentro al acertar el cobro decisivo desde los once pasos.

El equipo regiomontano tomó la delantera al minuto 7 del partido cuando Ozziel Herrera envió un centro por la banda izquierda que fue peinado por Rodrigo Aguirre, permitiendo que Juan Brunetta rematara frente al arco para marcar el 1-0. Sin embargo, la escuadra estadounidense reaccionó al minuto 15 con un disparo de larga distancia ejecutado por Pablo Ruiz desde la media luna, venciendo a Nahuel Guzmán y colocando el 1-1 en la pizarra.

¿Cómo ocurrió el empate entre Tigres y Real Salt Lake?

Durante el resto del cotejo, ambas escuadras generaron oportunidades de peligro. El guardameta Nahuel Guzmán evitó la caída de su marco ante un remate de Sergi Solans, mientras que el atacante Rodrigo Aguirre desperdició una opción clara en la recta final con un cabezazo que superó el travesaño local.

Al concluir los 90 minutos reglamentarios con la paridad, el reglamento del certamen estipuló la realización de una serie de tiros penales para otorgar una unidad adicional. Por el conjunto mexicano convirtieron Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Rodrigo Aguirre, César Araújo, Alan Franco y Jesús Garza. Por el cuadro de la MLS acertaron Juan Manuel Sanabria, Sergi Solans, Diego Luna, Noel Caliskan y Lukas Engel.

Detalles de la tanda de penales

La resolución de la tanda llegó cuando Zach Booth falló su intento al estrellar el balón en el poste izquierdo. Posteriormente, Jesús Garza ejecutó un tiro raso que venció al guardameta rival para sellar la victoria de 6-5 y asegurar el primer triunfo bajo el mando del director técnico interino Hernán Elizondo. Tigres se medirá ante el Minnesota United el próximo viernes 7 de agosto en su segundo compromiso de la ronda inicial del torneo internacional.