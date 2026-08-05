Santos Laguna debuta en la Leagues Cup 2026 contra NYCFC: horario y dónde verlo

Santos Laguna abre este jueves 6 de agosto su participación en la Leagues Cup 2026 con una prueba de alta exigencia ante New York City FC, en un duelo clave para sus posibilidades. El Santos vs NYCFC se disputará a las 5:30 de la tarde, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison. La transmisión estará disponible por Apple TV.

La escuadra dirigida por Renato Paiva llega con la obligación de cambiar el ánimo después de un comienzo complicado en el Apertura 2026. Santos necesitará una versión más equilibrada para competir fuera de casa. Carlos Acevedo será determinante para resistir los ataques del conjunto neoyorquino, mientras Fran Villalba, Ezequiel Bullaude y Lucas di Yorio deberán darle claridad a una ofensiva que busca recuperar confianza.

¿Cómo llega Santos Laguna al partido?

La contundencia será clave. New York City FC llega como un rival peligroso. Antes de la pausa, el equipo de Pascal Jansen consiguió victorias consecutivas por 2-1 sobre Columbus Crew y 3-1 frente a Chicago Fire. Nicolás Fernández Mercau, Agustín Ojeda y Andrés Perea fueron protagonistas en ese repunte, por lo que la defensa santista deberá vigilar las transiciones.

Detalles del formato de la Leagues Cup 2026

El formato aumenta la presión desde el debut. Cada club disputará tres encuentros contra rivales de la liga contraria y solamente los cuatro mejores representantes de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS avanzarán a Cuartos de Final.

El triunfo en tiempo regular entrega tres puntos; si hay igualdad, cada equipo suma uno y el ganador de los penales obtiene una unidad adicional.