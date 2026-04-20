OFICIAL: Monterrey queda fuera de la Liguilla del Clausura 2026

El Club Monterrey quedó oficialmente eliminado de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de que se confirmaran los resultados de la Jornada 15, entre ellos la victoria de Atlas sobre Santos, que terminó por cerrar cualquier posibilidad de clasificación para los regiomontanos.

A falta de dos fechas por disputarse, el conjunto dirigido por Nico Sánchez ya no tiene opciones de ubicarse entre los ocho mejores equipos del campeonato. Tras 15 jornadas, Monterrey se ubica en la posición 14 de la tabla con apenas cuatro triunfos y un total de 15 puntos.

La eliminación del Club Monterrey se confirma tras la jornada 15 del torneo.

El equipo, que recientemente alcanzó las semifinales en el torneo anterior, mostró un rendimiento irregular a lo largo del certamen actual, acumulando ocho derrotas. Entre los resultados más destacados se encuentran las caídas en el Clásico Regio frente a Tigres, así como derrotas ante los clubes capitalinos América, Pumas y Cruz Azul.

Nico Sánchez deberá evaluar su continuidad tras el mal rendimiento del equipo.

La eliminación representa un golpe significativo para una institución que suele ser considerada candidata al título, tanto por su historia como por la inversión realizada en su plantilla en cada torneo.

Monterrey, que llegó a semifinales el torneo anterior, no logró clasificar.

Tras este resultado, se prevé una evaluación interna tanto en el cuerpo técnico como en la directiva, con miras a definir el rumbo del equipo de cara al Apertura 2026. La continuidad de Nico Sánchez al frente del equipo y la planificación del próximo torneo serán temas clave en las próximas semanas.