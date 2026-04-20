Penta brilla en WrestleMania 42 y retiene el campeonato intercontinental

El luchador mexicano Penta Zero Miedo protagonizó uno de los combates más destacados de WrestleMania 42 al retener el campeonato intercontinental en una lucha de escaleras que cumplió con las expectativas de los aficionados.

En su segunda participación en el evento más importante de la WWE, el originario de Ecatepec, Estado de México, logró imponerse ante un grupo de competidores conformado por Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Je´Von Evans y Rusev, quienes buscaron arrebatarle el título en un enfrentamiento de alto riesgo.

Desde el inicio, la lucha se caracterizó por su ritmo acelerado y el uso constante de escaleras, lo que elevó la intensidad del combate. Los participantes ejecutaron maniobras aéreas y castigos de gran impacto, generando múltiples momentos en los que el campeonato pareció cambiar de manos.

Durante el enfrentamiento, Penta soportó diversos ataques, incluido el tradicional 619 de Rey Mysterio, pero logró mantenerse en la contienda pese al desgaste físico. La dinámica del combate permitió que cada luchador tuviera oportunidades de acercarse al título, en medio de un ambiente de alta exigencia.

Desenlace emocionante

El desenlace llegó cuando Penta aplicó un "Mexican Destroyer" sobre Je´Von Evans, dejándolo fuera de acción. Posteriormente, el mexicano subió la escalera y descolgó el campeonato, asegurando así la victoria.

Con este resultado, Penta Zero Miedo obtiene su primer gran triunfo en WrestleMania como campeón, consolidándose como una de las figuras destacadas dentro de la empresa. Su actuación refuerza su presencia en escenarios internacionales y marca un avance importante en su carrera dentro de la lucha libre profesional.