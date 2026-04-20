México vence a Brasil 3-2: niño aficionado roba el show en el Estadio Banorte

CDMX revive la nostalgia: México vence a Brasil y niño roba el show en el Azteca

En un partido que apeló a la memoria de distintas generaciones, la Selección Mexicana de leyendas venció 3-2 a Brasil la noche de ayer en el Estadio Banorte. Sin embargo, más allá del resultado, la escena que terminó por definir la jornada no ocurrió en el marcador, sino en la cancha, cuando un niño logró burlar la seguridad para encontrarse con uno de sus ídolos.

¿Cómo ocurrió el encuentro entre leyendas?

El encuentro reunió a figuras que marcaron época entre 2002 y 2010, además de momentos clave como la Copa Confederaciones de 1999 o los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bajo ese contexto, nombres como Ronaldinho y Cuauhtémoc Blanco acapararon la atención desde el inicio, ambos con el dorsal 10 y el respaldo de una afición que no olvidó sus mejores años. Brasil abrió el marcador con una jugada iniciada por Ronaldinho y concretada por Adriano. Más tarde, Kaká también se hizo presente en el marcador. México respondió con el tanto de Luis Hernández, quien revivió su característico festejo detrás de la portería. Después apareció Oribe Peralta, primero con un remate de cabeza tras tiro de esquina y luego con el gol que definió el partido 3-2, tras un centro de Blanco por la banda derecha. El momento más simbólico para la tribuna llegó cuando Ronaldinho abandonó la cancha al minuto 58, despidiéndose con gestos de agradecimiento hacia el público, en un escenario donde alguna vez fue ovacionado durante su paso por el fútbol mexicano.

¿Qué pasó con Ciro, el niño aficionado?

Pero la imagen que terminó por recorrer redes sociales fue la de Ciro, un niño aficionado que ingresó al campo durante una pausa. Tras soltarse de un elemento de seguridad, corrió directamente hacia Kaká, a quien logró abrazar. El exfutbolista brasileño respondió al gesto con cercanía, antes de que el menor fuera retirado y llevado de regreso con su familia. Horas después, el propio niño compartió su experiencia en redes sociales, donde explicó que Kaká es su ídolo y que el momento fue "increíble". Por su parte, el brasileño publicó un mensaje en el que destacó el privilegio de participar en un encuentro que reunió a distintas generaciones del fútbol.