Alan Mozo deja Chivas y se incorpora a Pachuca: busca continuidad

Alan Mozo no continuará con Chivas en el Clausura 2026. El lateral derecho mexicano jugará a préstamo con Pachuca por un año, luego de que el club rojiblanco llegara a un acuerdo con los Tuzos para que el defensor tenga continuidad, tras no entrar en planes del técnico Gabriel Milito para el próximo torneo.

Mozo fue notificado desde días atrás de que no sería considerado para el siguiente certamen y se convirtió en una de las prioridades de Chivas para encontrarle acomodo durante el mercado invernal. La salida se concreta ante la necesidad de Pachuca de reforzar la lateral derecha, una zona que quedó vacante tras la marcha de Luis Rodríguez.

El acuerdo no fue sencillo y requirió negociaciones salariales, ya que Mozo es uno de los jugadores mejor pagados del Guadalajara. A pesar de ello, ambas directivas lograron cerrar la cesión, permitiendo que el futbolista vista la camiseta hidalguense, en lo que será apenas el tercer club de su carrera profesional.

Con esta operación, Chivas logra liberar uno de sus contratos más pesados de la plantilla. El club aún trabaja en encontrar salida, ya sea por venta o préstamo, tanto de Erick Gutiérrez como de Alan Pulido, siendo el caso del delantero el más complejo por temas económicos.

La intención del Guadalajara es que Mozo pueda sumar minutos y regularidad bajo la dirección técnica de Esteban Solari, con el objetivo de revalorizarlo en el mercado y concretar una venta futura. Con este movimiento, además, queda descartado cualquier escenario de regreso a Pumas UNAM.

Mozo se incorporará a Pachuca en calidad de préstamo por un año con opción de compra, aunque por ahora no se ha definido la fecha exacta de su llegada a La Bella Airosa. Los Tuzos debutarán en el Clausura 2026 precisamente ante Chivas, en el Estadio Akron, el sábado 10 de enero, en un arranque con carga simbólica para el defensor.

Durante su etapa con Chivas, Mozo disputó 118 partidos, acumuló 8 mil 903 minutos, marcó cuatro goles y repartió nueve asistencias, además de ser subcampeón en el Clausura 2023, uno de los momentos más relevantes de su paso por el club.

En toda su carrera profesional, Mozo suma diez goles: cinco en fuerzas básicas de Pumas, uno con el primer equipo universitario y cuatro con Chivas. A sus 28 años, buscará en Pachuca el primer título de su palmarés y una nueva etapa que le permita recuperar protagonismo en la Liga MX.