Chivas a punto de cerrar fichaje de Kevin Castañeda

Chivas se encuentra muy cerca de cerrar la incorporación de Kevin Castañeda, quien apunta a convertirse en el primer refuerzo del equipo para el Apertura 2026. Las negociaciones con Xolos de Tijuana avanzan favorablemente y solo restan algunos detalles para concretar la operación.

De acuerdo con la información disponible, la llegada del mediocampista fue una petición expresa del técnico Gabriel Milito, por lo que la directiva rojiblanca ha trabajado en acelerar las conversaciones para asegurar su incorporación.

El futbolista, originario de Guadalajara, ve con entusiasmo la posibilidad de vestir la camiseta del Rebaño Sagrado y habría solicitado a su representante hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas instituciones.

La transferencia se realizaría mediante una compra definitiva, lo que representaría una baja sensible para el conjunto fronterizo, donde Castañeda se ha consolidado como una pieza importante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Actualmente, el jugador se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en preparación para la Copa del Mundo 2026. En caso de no formar parte de la convocatoria final, deberá resolver los últimos detalles relacionados con su futuro para incorporarse a su nuevo club.

La llegada de Castañeda a Chivas

La posible llegada de Kevin Castañeda representa un refuerzo importante para la zona creativa de Chivas, ya que puede aportar generación de juego, calidad técnica y variantes ofensivas dentro del esquema de Gabriel Milito.

Impacto en Xolos de Tijuana

De concretarse el movimiento, el volante sumaría la tercera camiseta de su carrera en la Liga MX, luego de debutar con Toluca y posteriormente integrarse a Xolos de Tijuana en 2022.

Mientras tanto, la directiva rojiblanca continúa trabajando en otras opciones para fortalecer la plantilla de cara a la próxima temporada.