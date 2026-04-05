Christian Martinoli y Luis García revelan lista final de México para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García dieron a conocer su lista final de 26 jugadores de la Selección de México para el Mundial 2026, donde el primero le pidió al técnico Javier "El Vasco" Aguirre que se deje de... La FIFA puso como fecha límite el 1 de junio para que el estratega presente su convocatoria final.

El narrador de televisión y el comentarista conformaron su lista de 26 jugadores de México en un nuevo episodio de su podcast "Farsantes con gloria", con algunas sorpresas.

Lo que llama la atención, es que en esa ´lista final´ figura Guillermo ´Memo´ Ochoa y Julián Quiñones, quien marcha segundo en la tabla de goleo de Arabia Saudita, donde ayer Cristiano Ronaldo volvió a las canchas y se despachó con un doblete.

LA ´LISTA FINAL´ DE MÉXICO DE CRISTIAN MARTINOLI Y LUIS GARCÍA:

- Porteros: Memo Ochoa, Raúl ´Tala´ Rangel y Carlos Acevedo.

- Defensas: Israel Reyes, Johan Vázquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, López, Angulo y Mateo Chávez.

- Medios: Edson Álvarez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Rodríguez, Gilberto Mora, Obed Vargas y Orbelín Pineda.

- Delanteros: Julián Quiñones, Roberto ´Piojo´ Alvarado, Santiago Gimenez, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Armando ´Hormiga´ González y Germán Berterame.