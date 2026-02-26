Yankees Orozco Padilla dominan a Tigres del Oriente en Monclova

Los Yankees de la familia Orozco Padilla pusieron su marca en 4-0 y tomaron en solitario el liderato de la Liga de Béisbol "Jesús Armendáriz" del Club Astros, tras domar a los Tigres del Oriente en duelo que libraron dentro de la cartelera dominical correspondiente a la segunda serie.

Un rally de 6 carreras, elaborado en el cuarto episodio, le valió a los bombarderos para soportar una victoria por pizarra de 8-5 en el primer encuentro de la doble jornada, mientras que Irvin Pérez contribuyó con anotaciones en la primera y séptima entrada para redondear la ventaja.

A su vez, Ignacio Loya tuvo una sobresaliente aparición en el centro del diamante que le permitió anotarse el acierto, mientras que Marco Romero sufrió el descalabro.

Por la escuadra felina, Nelson González timbró en el segundo rollo para recortar la distancia mientras que Daniel Segoviano y Josué Covarrubias sumaron 2 rayitas en la tercera tanda, y posteriormente repitieron en el quinto capítulo para cerrar la cuenta.

Posteriormente, los Yankees aseguraron la serie con una victoria por pizarra de 12 carreras contra 8 en la segunda confrontación de la tarde.

Irvin Pérez bateó de 4-3 y Alan Castañeda se fue de 4-2 para liderar la artillería de los dirigidos por Filiberto Orozco, mientras que en el montículo sobresalió José Coronado con labor victoriosa frente a la serpentina de Ángel Morales.

El doble triunfo le valió a Yankees para reafirmarse como líder del standing con 4 aciertos en la parte inicial de la temporada, en tanto que los orientales registran una victoria a cambio de 3 derrotas.