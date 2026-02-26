World Aquatics cancela la Copa Mundial de Clavados en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco 26-Feb-2026.- World Aquatics anunció que tras la violencia en Jalisco se determinó cancelar la fase de la Copa Mundial de Clavados de marzo en Zapopan.

"World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

"Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad.

World Aquatics agradece a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración durante todo el evento. World Aquatics espera con interés tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

"La clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos - Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal", establece el comunicado.

Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.