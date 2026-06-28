Cefor de Monclova se corona campeón Infantil: Christian Bustos brilla

El Cefor "Pony" Alvarado aprovechó una inspirada actuación de su delantero estelar y venció al Cefor Pachuca-Monclova por goleada de 3-0, para adjudicarse el campeonato en la categoría Infantil de la Copa Xochipilli de Fútbol.

Christian Bustos se convirtió en la figura del partido al aportar su contundencia en el ataque, mientras que la zaga del conjunto rojiblanco se distinguió por jugar con orden y precisión, para sellar una categórica victoria que valió el título a costa de un aguerrido equipo tuzo.

Fueron tres anotaciones las que firmó Bustos para soportar la ventaja. El letal delantero generó constante peligro en el área contraria y alcanzó a firmar un hat-trick para liderar el campeonato de la escuadra dirigida por Alberto "El Pony" Alvarado.

El mismo Bustos volvió a figurar en la ceremonia de premiación al recibir el trofeo que lo avaló como el máximo goleador del certamen, mientras que Santiago Flores se llevó el reconocimiento como portero, redondeando una campaña perfecta para los "ponys" dentro de la categoría Infantil.