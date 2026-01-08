Mets luchan por playoffs en la Liga de Béisbol Furiazul

Tras la disputa de 18 series en la temporada regular, la novena de Rieleros se ha consolidado como el equipo a vencer dentro de la categoría Junior de la Liga de Béisbol Furiazul, gracias a una campaña prácticamente perfecta que lo perfila como serio candidato al campeonato.

El conjunto fronterense ha dominado gran parte de la competencia, mostrando un equilibrio notable entre ofensiva y pitcheo. Esta combinación ha sido clave para que Rieleros se mantenga en la cima del standing con una sobresaliente marca de 12 victorias y apenas una derrota, para un impresionante porcentaje de .923, el más alto de la liga.

Con estos números, Rieleros tiene prácticamente asegurado su boleto a la postemporada y, de mantener el mismo ritmo de juego, se perfila como el principal aspirante al título de la división de 15-16 años.

En el segundo peldaño del standing aparecen los Mets, quienes han tenido una actuación sobresaliente con 9 triunfos y 4 descalabros, para un porcentaje de .692. Aunque se mantienen a distancia del líder, continúan firmes en la lucha por asegurar su lugar en playoffs.

Más abajo, los equipos de Blue Jays y Yankees comparten el tercer puesto, ambos con récord de 7 victorias y 5 derrotas, lo que les otorga un promedio de .583, mientras que los Acereros atraviesan una temporada complicada, registrando 5 juegos ganados y 7 perdidos.

Una situación similar a la de la tropa acerera vive Cardenales, que presenta marca de 6-10 y un promedio de .375, mientras que el panorama más crítico corresponde a los Gallos, quienes se encuentran en el sótano del standing tras acumular 13 derrotas consecutivas.