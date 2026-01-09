Cruz Azul busca nuevo hogar: Estadio Cuauhtémoc será su sede temporal

Revelan la razón por la que Cruz Azul sigue sin tener su propio estadio.

Cruz Azul sigue teniendo problemas de logística debido a que no tienen su estadio propio y ya se dio a conocer el motivo por el que no han podido empezar a construirlo.

A un día del inicio del Clausura 2026 se reveló que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no le seguirá rentando el Estadio Olímpico Universitario a Cruz Azul, por lo que el equipo se vio en la necesidad de buscar un nuevo inmueble para jugar como local.

Aunque en un principio trascendió que Cruz Azul regresaría al Estadio Ciudad de los Deportes para el primer semestre del año, finalmente esas negociaciones se habrían complicado y jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El problema de la Máquina con su estadio como local es un problema que ha causado dolores de cabeza tanto a la directiva como a la afición desde hace tiempo, pero ya se sabe por qué no han podido hacerse de un inmueble propio.