Héctor Herrera firma con Houston Dynamo tras su exitoso paso por Toluca

Héctor Herrera ya tiene nuevo equipo y no es de la Liga MX.

Héctor Herrera, mediocampista mexicano de 35 años de edad, tendría todo arreglado para firmar con un nuevo equipo luego de su regreso a la Liga MX con Toluca, con quien consiguió el bicampeonato.

Luego de un exitoso paso por el fútbol europeo y una breve etapa en la MLS hace un año, Héctor Herrera regresó a la Liga MX para reforzar a un Toluca que estaba en busca de su onceavo título.

Luego de un año de ensueño en los Diablos Rojos, HH sale del club para seguir jugando por un tiempo más antes de colgar los botines y será en un club en el que ya ha estado pero del cual salió por la puerta de atrás.

Héctor Herrera seguirá su carrera fuera de la Liga MX

De acuerdo a información compartida por el periodista César Luis Merlo, Héctor Herrera está muy cerca de cerrar su contratación con el Houston Dynamo de la MLS luego de su paso en la Liga MX.

Héctor Herrera llegaría al equipo de la liga norteamericana como agente libre debido a que al finalizar el 2025 terminó su contrato con los Diablos Rojos luego de haber obtenido dos títulos de la Liga MX.

El mediocampista originario de Tijuana viviría su segunda etapa en el club de la MLS, pues ya en el 2023 había pasado por dicha franquicia pero salió por la puerta de atrás debido a un problema de disciplina.

La polémica que dejó a Héctor Herrera fuera del Houston Dynamo

A finales de 2024, Héctor Herrera salió del Houston Dynamo luego de que el equipo decidió no renovar su contrato debido a los pocos minutos que jugó en esa temporada con el club en los playoffs.

Sin embargo, de acuerdo al directivo del equipo, Pat Onstad, también influyó el hecho de que Héctor Herrera le escupiera a un árbitro de la MLS para que decidieran no ampliar su vínculo con el mexicano.

No obstante, ahora todo parece indicar que Héctor Herrera tendrá una segunda oportunidad para competir en el equipo de Texas pero ahora no lo haría como jugador franquicia de la institución.