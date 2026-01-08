Liga de Fútbol Master Oro-Platino arranca Torneo de Copa 2026 en Monclova

Luego de concluir una exitosa temporada invernal de 2025, la Liga de Fútbol Master Oro-Platino ya alista los detalles para una nueva edición, misma que se pondrá en marcha a finales del presente mes.

El circuito de fútbol de veteranos que dirige la dupla de Vicente Montano y Ramón Silva, dio a conocer la convocatoria para su tradicional Torneo de Copa 2026, el cual se disputará en 5 diferentes categorías.

Una de estas divisiones es la Master "A" para jugadores 33 años y más, además de la Master "B" para jugadores de 40 años y más, Master "C" para 48 años y más, así como la categoría Oro para jugadores de 55 años y más, en las cuales, la competencia iniciará el día 28 de febrero, mientras que en la categoría Platino de 60 años y más, la justa arrancará el 25 de enero.

La directiva confirmó que hasta el momento hay 58 equipos confirmados entre las diferentes divisiones, pero aún hay cupo para equipos interesados en integrarse a la Liga, los cuales deberán acudir a las juntas semanales que se realizan los martes a las 7:00 de la noche en el local ubicado en el bulevar Tecnológico #1302.

Como incentivo para las escuadras participantes, la dirigencia de la Liga de Fútbol Master Oro-Platino dio a conocer que se premiará con trofeo al campeón y subcampeón de cada una de las categorías, así como al líder de goleo respectivamente.