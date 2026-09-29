Isaac del Toro competirá en clásicas italianas: Gran Piemonte e Il Lombardia

¿Qué sigue para Isaac del Toro? El mexicano apunta a Gran Piemonte e Il Lombardia

El mexicano tendrá poco tiempo para descansar después del Mundial de Montreal si finalmente participa en las dos clásicas italianas programadas para octubre. Isaac del Toro todavía tiene carreras pendientes en 2026 y, aunque una de ellas aún no está confirmada, el cierre de su calendario apunta nuevamente hacia Italia. Después de terminar quinto en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montreal, el mexicano reconoció que podría competir en Gran Piemonte e Il Lombardia. "Sí, todavía para terminarlo me falta. Me falta Gran Piemonte y Lombardía. Creo, puede que no, no sé, pero Lombardía seguro, Gran Piemonte creo que sí", señaló en entrevista con TUDN.

Detalles de las competencias en Italia

La primera cita sería Gran Piemonte, programada para el 8 de octubre, mientras que Il Lombardia se disputará dos días después. Del Toro tiene asegurada, según sus propias palabras, su presencia en la segunda de estas pruebas.

Lombardía vuelve a aparecer en su calendario

Il Lombardia será el último de los cinco Monumentos de la temporada y representará una nueva oportunidad para el corredor de Ensenada, quien ya conoce lo que significa competir por los primeros lugares en esta carrera. En 2025, Del Toro terminó quinto en Lombardia, a 4:16 del ganador, en una jornada en la que además tuvo que desempeñar labores de apoyo para su compañero de equipo. Ese resultado se convirtió entonces en su mejor actuación en uno de los Monumentos del ciclismo.

Cambios en el panorama para 2026

Para 2026, el panorama será diferente. Tadej Pogacar, ganador de las cinco ediciones anteriores, no participará después de sufrir una fractura de clavícula durante la Vuelta a España. UAE Team Emirates-XRG tendrá que reorganizar su estrategia para una competencia que ha ganado de manera consecutiva desde 2021.