Detalles sobre la muerte del luchador Pac en Illinois tras participar en evento de AEW

Benjamin Satterley, conocido profesionalmente como Pac, falleció en Illinois a unas horas de haber participado en un evento de AEW. El luchador británico fue localizado sin vida dentro de un vehículo en las inmediaciones de un restaurante temático en Des Plaines.

De acuerdo con información publicada de manera exclusiva por California Post, los servicios de emergencia acudieron al sitio alrededor de las 4 de la tarde, luego de que varias personas reportaran la situación y expresaran preocupación por el estado del luchador.

Audios de los servicios de emergencia obtenidos por el medio señalan que, al llegar, las autoridades indicaron que se trataba de un caso grave y que en ese momento no podían confirmar si Satterley estaba respirando.

Mientras continuaban las labores en el lugar, un funcionario comunicó posteriormente que aparentemente el luchador ya había sido encontrado sin vida. Su fallecimiento fue declarado a las 16:08 horas, tiempo local.

Testigos intentaron auxiliarlo

Personas que se encontraban en el lugar señalaron que trataron de ayudar a Pac antes de que arribaran los servicios de emergencia, aunque sus esfuerzos no pudieron evitar el desenlace.

El luchador se encontraba en Illinois después de haber participado un día antes en el evento estelar de AEW, donde enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa exacta del fallecimiento de Benjamin Satterley. Se espera que los resultados de la autopsia permitan esclarecer las circunstancias de su muerte y aporten mayor información sobre lo ocurrido.