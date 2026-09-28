Josymar García anota cinco goles en victoria de Trailas Teca

Josymar García tuvo una inspirada actuación en la cancha de la Unidad Deportiva y encaminó a la escuadra de Trailas Teca a una abultada victoria por marcador de 8-0 sobre el sotanero C.D. Miravalle, en disparejo encuentro correspondiente a la categoría Premier Plus del balompié municipal.

La oncena de la "Mira" sumó un revés más a su larga lista y una vez más volvió a exhibir notables carencias defensivas, las cuales aprovechó García para despacharse con una "manita" de goles que fueron determinantes para el resultado.

El contundente ariete abrió su cuenta personal con una anotación al minuto 12, mientras que en la parte complementaria se desató con tantos al 58, 63, 70 y 72, con lo que apuntaló la holgada victoria del conjunto trailero.

Por su parte, Carlos Sonora contribuyó con una anotación al minuto 65 y Víctor Torres hizo lo propio al 68 para extender la diferencia en el tanteador frente a un C.D. Miravalle que sigue sin ganar en la presente campaña y ya es la defensiva más goleada de la división Premier.