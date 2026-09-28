Mets Monclova barre a Fuerza Tricolor y retoma el liderato

Los Mets retomaron el liderato de la Liga de Béisbol Prendamos Monclova tras barrer a la novena de Fuerza Tricolor, en la doble jornada que protagonizaron el pasado domingo en el Deportivo AHMSA, dentro de la décima serie del rol.

Adiel Garza bateó de 4-3 y Raúl Rodríguez se fue de 3-2, ambos con un par de anotadas, para apuntalar la ofensiva metropolitana en la victoria por pizarra de 12 carreras a 6 en el primer encuentro de la jornada.

Un rally de cinco en la inicial y producciones de tres en la cuarta y sexta tanda le valieron a los Mets para fraguar una clara ventaja, mientras que en la serpentinera Daniel Sánchez tuvo un buen desempeño y salió victorioso frente a Lenin Martínez, quien cargó con la derrota.

Para el segundo compromiso, los metropolitanos culminaron la obra con un triunfo por diferencia de seis carreras a dos. Con esto, los Mets pusieron su marca en 15 juegos ganados y cinco perdidos para escalar al primer puesto del standing.

Sergio Acevedo y Alfredo García comenzaron a fraguar la ventaja con anotaciones en el segundo capítulo, mientras que Irving Alejo y Daniel Sánchez timbraron tanto en la tercera como en la quinta tanda para sellar la ventaja. Por los tricolores, Lenin Martínez y Jasiel Acosta recortaron la diferencia con anotaciones en la tercera entrada.

Por su parte, Sergio Acevedo se anotó el acierto en labor de relevo, mientras que la derrota fue para Natanael de la Torre.