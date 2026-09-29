Antonio Mohamed apercibido por críticas a árbitra Katia Itzel Rodríguez

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, recibirá únicamente un apercibimiento por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, luego de sus declaraciones sobre el desempeño de la árbitra Katia Itzel Rodríguez durante el partido contra Cruz Azul.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso consultadas por ESPN, el entrenador argentino será llamado a atención por sus comentarios, mientras que el club también recibirá un apercibimiento. Por ahora, Mohamed no será sancionado económicamente.

El técnico del Toluca manifestó su molestia después del encuentro disputado el sábado en el Estadio Banorte. Entre sus cuestionamientos, señaló que la silbante no expulsó a jugadores de Cruz Azul y consideró que algunas acciones durante el partido debieron recibir una sanción.

Mohamed también hizo referencia a una patada de Piovi sobre Paulinho y al incidente protagonizado por Willer Ditta con un integrante del cuerpo arbitral. El entrenador aseguró que ya había expresado directamente su inconformidad a Rodríguez en ocasiones anteriores.

¿Qué consecuencias tendrá la actuación de Mohamed?

La situación podría cambiar si el estratega reincide en sus reclamos hacia los árbitros. Según las fuentes consultadas por ESPN, una nueva conducta de este tipo podría derivar en una multa de hasta 300 mil pesos o incluso una cantidad mayor, dependiendo de la gravedad de la falta.

¿Qué pasó con Willer Ditta?

En el mismo partido, el defensa de Cruz Azul, Willer Ditta, tuvo un roce con el árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria no impondrá una sanción al jugador.

La razón es que el incidente no fue informado por el asistente a Katia Itzel Rodríguez ni durante el encuentro ni al finalizarlo, por lo que la acción no quedó registrada en la cédula arbitral.

Una fuente explicó a ESPN que, al no existir un reporte sobre el incidente, la Comisión Disciplinaria no cuenta con elementos procesales para iniciar una sanción contra el futbolista.

De esta manera, tanto Mohamed como Ditta evitarán por ahora una sanción mayor por los acontecimientos registrados durante el encuentro entre Toluca y Cruz Azul.