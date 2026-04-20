Pumas UNAM busca vencer a FC Juárez: Jornada 16 de la Liga MX

La Liga MX entra en su fase decisiva y el duelo entre Pumas UNAM y FC Juárez promete ser uno de los más interesantes de la Jornada 16. Con la liguilla a la vuelta de la esquina, los universitarios llegan con la confianza a tope... y con la obligación de ganar.

¿Cómo llega Pumas UNAM al partido?

El conjunto auriazul vive uno de sus mejores momentos del torneo. No solo pelea en la parte alta de la tabla, sino que además llega con una racha sólida que lo mantiene como candidato serio rumbo a la liguilla.

Su rendimiento reciente habla por sí solo: invicto en varios partidos, con una ofensiva constante y una defensa que ha sabido responder en momentos clave.

En casa, en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas suele hacerse fuerte... y este partido no debería ser la excepción.

¿Qué expectativas hay para FC Juárez?

Del otro lado, FC Juárez llega con un panorama más irregular. Sus últimos resultados reflejan altibajos, con dificultades para mantener consistencia tanto en defensa como en ataque.

Sin embargo, los Bravos ya han demostrado que pueden complicar a cualquiera. En enfrentamientos recientes incluso han logrado buenos resultados ante Pumas, lo que añade un ingrediente extra de incertidumbre al duelo.

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Pronóstico del partido

Todo apunta a un dominio universitario.

Resultado estimado: Pumas 2-0 FC Juárez

Probabilidad de victoria de Pumas superior al 50%

El contexto favorece claramente a los felinos: mejor posición en la tabla, mejor forma reciente y la ventaja de jugar en casa.

Posibles alineaciones

Pumas UNAM

Portero: Keylor Navas

Defensa: López, Silva, Leone

Medio campo: Vite, Medina, Antuna, Carrasquilla, Angulo

Delantera: Morales, Martínez

FC Juárez

Portero: Jurado

Defensa: Mayorga, Mosquera, García

Medio campo: Torres, Pizarro, Rodríguez

Delantera: Estupiñán y compañía

(Alineaciones probables sujetas a cambios de último momento)

Claves del partido

Momento anímico: Pumas llega en racha positiva

Localía: factor clave en CU

Defensa de Juárez: ha permitido goles con facilidad

Efectividad ofensiva: los universitarios están siendo contundentes

¿Qué podemos esperar?

Si el guion se cumple, veremos a unos Pumas dominando la posesión, presionando desde el inicio y buscando resolver el partido temprano.

Pero en el fútbol mexicano nada está escrito. Juárez podría aprovechar cualquier descuido para cambiar la historia.