C.J. Stroud guía a Houston Texans en victoria sobre Steelers: 30-6

La magia de Aaron Rodgers no fue suficiente frente a la juventud y potencia de los Houston Texans. En un dominante despliegue defensivo y una actuación impecable de C.J. Stroud, Houston venció 30-6 a los Pittsburgh Steelers este lunes, avanzando firmemente a la Ronda Divisional de la Conferencia Americana.

El sueño de los Steelers, que habían entrado a los playoffs de forma dramática tras vencer a los Ravens en la última semana, terminó abruptamente en el NRG Stadium. La ofensiva de Pittsburgh fue anulada de principio a fin, logrando apenas dos goles de campo de Chris Boswell y fallando en encontrar la zona de anotación durante los 60 minutos de juego.

C.J. Stroud impone condiciones

El mariscal de campo de segundo año, C.J. Stroud, demostró por qué es el futuro de la liga al lanzar para 265 yardas y tres touchdowns, sin entregas de balón. Sus conexiones con Nico Collins y Tank Dell perforaron constantemente la secundaria de los Steelers, que se vio superada por la velocidad de los receptores locales.

Por el contrario, Aaron Rodgers vivió una tarde de pesadilla. A sus 42 años, el veterano fue capturado en cuatro ocasiones, una de ellas por el estelar Will Anderson Jr., quien forzó un balón suelto que derivó en la anotación que selló el encuentro en el tercer cuarto. Rodgers terminó con apenas 182 yardas y una intercepción, dejando dudas sobre su continuidad para la próxima temporada.

La defensa de Houston: El factor X

La unidad defensiva de los Texans, bajo el mando de DeMeco Ryans, planteó un esquema que neutralizó por completo el ataque terrestre de Pittsburgh. Najee Harris fue limitado a solo 34 yardas en 12 acarreos, obligando a los Steelers a depender de un juego aéreo que nunca encontró ritmo.

Dato clave: Pittsburgh no perdía un juego de postemporada por más de 20 puntos desde la derrota ante los Patriots en la Final de Conferencia de 2017.

T.J. Watt: A pesar del marcador, el defensivo estrella de los Steelers logró una captura de mariscal, pero no fue suficiente para inspirar una remontada de su equipo.

Rumbo a la Ronda Divisional

Con este triunfo, los Houston Texans se preparan para enfrentar a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes el próximo fin de semana en lo que se anticipa como un duelo de alto voltaje por el pase a la Final de la AFC.

Para los Steelers, la derrota marca el inicio de una temporada baja llena de interrogantes, centradas principalmente en si la "Era Rodgers" en Pittsburgh fue un experimento de un solo año o si el veterano buscará una última oportunidad de redención en el otoño de 2026.