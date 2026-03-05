Legendarios Hipódromo logra su primera victoria en Monclova: José Martín Valencia brilla

Tras dos jornadas ocupando el oscuro sótano de la tabla, el equipo de Legendarios Hipódromo vio la luz con su primera victoria de la campaña, al vencer por 2-0 a Tigres en partido que disputaron el miércoles por la tarde en la cancha de la colonia 21 de Marzo.

José Martín Valencia fue el encargado de terminar la mala racha de las "leyendas" del Oriente, que con sus primeros 3 puntos lograron distanciarse de la parte baja de la tabla, mientras que los felinos se quedaron con una sola unidad tras un empate y 2 derrotas. Valencia tuvo una tarde inspirada y firmó el par de anotaciones que le valieron el primer triunfo a los Legendarios, los cuales cayeron en sus primeros dos compromisos del Torneo de Copa 2026.

Con un categórico 3-0 sobre el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera, el Independiente de Monclova hilvanó su tercera victoria de la campaña y volvió a dejar su arco imbatible. Fernando Nañez regaló un autogol al minuto 39 que le dio la iniciativa a los independentistas, luego Mauricio Cantú firmó el 2-0 al 62´, mientras que Mario Alberto Arenas definió el resultado con un tanto al minuto 80. Con esto, el Independiente sigue como líder de la justa con 9 unidades, luego de 3 juegos ganados en los que no ha admitido gol.

Sergio García se despachó con un par de anotaciones y lideró la contundente ofensiva con la que el Miravalle goleó 5-1 a la Colonia Hipódromo, en otro duelo correspondiente a la tercera fecha. José Fernando Hernández, Juan Luis Reyes y Arturo Ibarro se unieron a la causa con un tanto para remachar el tercer triunfo consecutivo para la "Mira", escuadra que figura como colíder de la competencia con 9 puntos. Por su parte, Jorge Navarro hizo el gol de la honra por el Hipódromo, que sigue en el último puesto de la tabla sin sumar aún.