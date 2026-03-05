Maximiliano González brilla en victoria de Dodgers sobre Sultanes

Maximiliano González trabajó 3 sólidos innings que fueron respaldados con rallys en la tercera y sexta entrada, para guiar a Dodgers a una holgada victoria por pizarra de 13 carreras a 5 sobre Sultanes, al enfrentarse en la categoría 11-12 años de la Liga de Béisbol Furiazul.

En duelo que se libró el miércoles pasado en el diamante del Parque Pericos, los Dodgers tomaron el control del score en el primer rollo con triple producción elaborada por Víctor Chávez, Sebastián Pecina y Flavio Roque, mientras que en el segundo capítulo ampliaron la diferencia con un rally de 4 que fue comandado por el mismo Pecina, quien disparó un triple productor de 2 rayitas.

Ya en la tercera tanda, Carlos Cruz sumó una carrera más tras ser remolcado por Jonathan Barboza con un triplete, para luego sentenciar con un rally de 5 en la sexta entrada, el cual fue elaborado sin conectar un solo hit, luego de recibir 7 pasaportes y un golpe de parte del descontrolado pitcheo sultán.

Por su parte, los "fantasmitas grises" recortaron la distancia con timbres de Ángel García, Alejandro Villarreal y Milan Siller en el primer capítulo, después, José Ramos aportó una solitaria anotación en la segunda tanda, mientras que García y Villarreal volvieron a timbrar en la quinta para cerrar la cuenta.

Con 3 entradas de labor en las que registró 3 carreras y 6 hits en contra, así como una base por bola y 6 ponches recetados, el abridor Maximiliano González se acreditó el acierto, apoyado por el relevista Carlos Cruz en 3 innings, en tanto que Alejandro Villarreal se quedó con el revés tras 3.2 innings de labor.