México busca superar su tercer lugar en el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Mexicana está lista para un nuevo Clásico Mundial de Béisbol, con el objetivo de superar el histórico tercer lugar obtenido en la edición anterior.

Con Benjamín Gil al mando por segunda ocasión consecutiva, la novena nacional no solo peleará por el campeonato del certamen, sino por un lugar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Será este Clásico Mundial de Béisbol la ventana a los Olímpicos para dos países de América. Es decir, las mejores dos novenas del continente estarán asegurando su boleto a la competencia veraniega.

Ante ello, "El Matador" tiene un claro y esperanzador sueño: ver a México celebrar el título mundialista.

"Sueño, sinceramente, juro que me da una sensación tan fuerte de pensar que todo México puede estar celebrando. Imagínense a todo México celebrando por un campeonato mundial del béisbol; sería un sueño hecho realidad para millones de mexicanos", confesó Gil, mánager mexicano.

La edición anterior México fue líder de grupo y avanzó a Cuartos de Final, donde remontaron 5-4 ante Puerto Rico y se metieron, por primera vez en la historia, a las Semifinales.

El obstáculo se llamó Japón, quien a la postre fue campeón.

En uno de los mejores juegos hasta la actualidad del torneo, un walk-off de los nipones terminó con la ilusión mexicana. Sin embargo, el trago amargo levantó un interés no antes visto en el País.

"¿Por qué pienso que podemos ganar el Clásico Mundial? Porque estuvimos a 30 outs, y nomás hubo 3 equipos que estuvieron a 30 outs de ser campeones mundiales: nosotros, Japón y Estados Unidos.

"Tendría que estar loco, no apreciar o ser malagradecido con todos los jugadores que están bajo mi mando en el Clásico Mundial en no decir y darles la confianza", señaló Benji previo al viaje a Houston, donde se llevará a cabo la Fase de Grupos y los Cuartos de Final.

Hoy, la Selección comandada por Randy Arozarena, Jaren Duran y Alejandro Kirk -entre otros-, buscará, de la mano de Benjamín Gil, levantar el trofeo por primera ocasión.

"Ahorita si me preguntas quién va a ganar, yo creo que nosotros porque creo en los jugadores que tenemos. Nos vamos a preparar lo suficiente y ellos van a estar comprometidos", afirmó el mánager de la novena mexicana.

México enfrentará en su duelo inaugural a Gran Bretaña, posteriormente se medirán ante Brasil, Estados Unidos y cerrarán la Fase de Grupos ante Italia.