Chivas y América se preparan para el Clásico Nacional en el Clausura 2026

La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX prepara el escenario para el evento más pasional del país: el Clásico Nacional. Las Chivas de Gabriel Milito llegan en un estado de forma envidiable, pero un anuncio de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) puso a temblar las estadísticas en Verde Valle. La designación de César Arturo Ramos como árbitro central para el duelo en el Estadio Akron despertó un dato que pocos conocían y que favorece totalmente al América.

A pesar del gran momento que vive el conjunto rojiblanco, el historial dicta que Chivas no venció al América en ninguna de las cinco ocasiones previas en las que Ramos Palazuelos impartió justicia. El balance es contundente y juega a favor de los de Coapa: en cinco enfrentamientos dirigidos por el sinaloense, el América presume dos victorias y tres empates, manteniendo un invicto que pesa en la previa de este compromiso.

El historial de César Arturo Ramos en el Clásico Nacional

El historial de Ramos en este enfrentamiento especial está lleno de episodios que marcaron el destino de ambos clubes. Las actuaciones del silbante mundialista en los duelos entre el Rebaño y las Águilas llegaron a causar polémica.

Clausura 2016 (Cuartos de Final - Ida): El debut de Ramos en este duelo terminó con un 0-0 en el Estadio Akron. Lo más destacado fue la expulsión de Rubens Sambueza al minuto 59 por doble amarilla.

Apertura 2018 (Fase Regular): El encuentro acabó 1-1 en el Estadio Azteca. En el último suspiro (90+5'), Ramos marcó un penal para las Águilas que Mateus Uribe falló, salvando el empate para el Rebaño.

Apertura 2021 (Fase Regular): Otro empate sin goles (0-0) marcado por la controversia. Tiempo después, la Comisión de Árbitros aceptó que Ramos perdonó dos tarjetas rojas claras a jugadores de Chivas por agresiones directas.

Clausura 2023 (Semifinal - Ida): El América se llevó la ventaja del Akron con un 1-0 gracias al gol de Alejandro Zendejas. Ramos llevó un juego fluido y sin mayores reclamos.

Clausura 2024 (Semifinal - Vuelta): Las Águilas eliminaron a Chivas con un triunfo de 1-0. El arbitraje validó el gol de Israel Reyes tras una revisión silenciosa del VAR por una posible falta previa, lo que desató la furia de la afición tapatía.

El reto para Chivas en el Clásico Nacional

El reto para el Rebaño Sagrado no solo es estadístico contra el arbitraje. El equipo de Gabriel Milito saltará a la cancha con la misión de extender su racha a seis victorias consecutivas. Aunque los tapatíos demostraron un futbol ofensivo brillante, descuidaron la parte baja, ya que permitieron anotaciones en sus últimos tres duelos frente a Querétaro, San Luis y Mazatlán.

Por su parte, el América recuperó la memoria futbolística justo a tiempo. Tras un inicio titubeante, las Águilas ligaron triunfos contra Necaxa y Rayados de Monterrey, destacando que en ambos juegos colgaron el cero en su propia puerta. El choque de este fin de semana no solo definirá quién domina el primer tercio del Clausura 2026, sino que pondrá a prueba si César Arturo Ramos mantiene su tendencia histórica o si finalmente las Chivas logran romper la maldición y vencer a su acérrimo rival bajo su mando.