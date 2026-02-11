Parque Xochipilli de Monclova abre inscripciones para ligas recreativas

El Parque Xochipilli de Monclova se prepara para dar inicio a la Temporada Primavera-Verano 2026 de sus Ligas Recreativas de básquetbol y voleibol, un certamen que en cada edición reúne a decenas de equipos de categorías juvenil y libre en un ambiente de convivencia y sana competencia.

La coordinación deportiva del Parque ya abrió oficialmente el proceso de inscripciones para los conjuntos interesados en participar, los cuales podrán solicitar su registro o mayores informes a los teléfonos 866 633-1566 y 866 101-0473.

De acuerdo con la convocatoria, el certamen arrancará el próximo martes 24 de febrero en las instalaciones del Parque 2, compitiendo en las categorías Femenil, Varonil, Estudiantil y Segunda fuerza, tanto en básquetbol como en voleibol.

El costo de inscripción será de 500 pesos por equipo, y esta cuota deberá cubrirse como límite en la junta previa que se realizará el lunes 23 de febrero a las 7:00 de la noche en las oficinas del Parque Xochipilli 1, reunión en la que se definirán aspectos como el sistema de competencia, el rol de juegos y los reglamentos generales que regirán la temporada.

A través de sus diferentes ediciones, las ligas recreativas del Parque Xochipilli se han caracterizado por ofrecer un entorno seguro y organizado, donde prevalecen el respeto y la convivencia entre la comunidad deportiva y estudiantil.