Gacelas inician con triunfo: 12-4 sobre Águilas en Monclova

Las Gacelas iniciaron la defensa de su corona con éxito, tras vencer a la escuadra de Águilas por holgada diferencia de 12 carreras contra 4 en duelo que disputaron el fin de semana, dentro de la primera serie de la Temporada 2026 del Softbol Femenil Municipal.

Las monarcas de la categoría "A" comenzaron a labrar la ventaja desde el primer episodio, con jonrones consecutivos de Claudia Medellín y Katherine Lozada que pusieron los cartones 2-0; después, Yolanda Garza apareció en el segundo capítulo con una rayita, y en el cuarto rollo se encargó de iniciar un rally de 5 carreras que prácticamente definió el juego.

Ya en la quinta tanda, Yolanda Garza timbró por tercera ocasión, seguida por Medellín y Lozada para completar una triple producción que le puso el cerrojo al triunfo. A su vez, las emplumadas descontaron en el fondo de la primera tanda con carreras de Anet González y Valentina Pérez; posteriormente, esta última sumó una rayita más en el tercer rollo, secundada por Olga Menchaca para darle algo de decoro al resultado.

En el círculo de pitcheo del campo principal de la Unidad Deportiva, Vika Hernández lanzó la ruta completa para adjudicarse su primera victoria de la campaña, a la vez que Valentina Hernández cargó con la derrota tras 4 innings de labor, después de los cuales fue relevada por Leicy Vázquez.