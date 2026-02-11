Castaños y Acereros Jr. inician la serie de béisbol en Monclova

Con el duelo entre Castaños y Acereros Jr., hoy por la tarde se pondrá en marcha la serie 24 del calendario regular de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Furiazul.

En punto de las 4:00 de la tarde, ambas escuadras saltarán al diamante del Centro Cívico para protagonizar el primer encuentro de la jornada, correspondiente a la categoría de 7-8 años; posteriormente, Acereros y el superlíder Rangers de Sabinas se enfrentarán en el Parque Xochipilli, en duelo de la categoría 13-14 años, en punto de las 5:00 de la tarde, mientras que una hora después, La Salle recibirá en sus instalaciones a Rangers de Frontera, en la división de 9-10.

Para mañana viernes, la jornada continuará en el Centro Cívico donde la novena de Castaños le hará los honores a Astros, en cotejo de la categoría 11-12 que iniciará a las 3:30 de la tarde; en la misma división, Phillies y Bravos se enfrentarán a la misma hora en el Xochipilli 1, mientras que en 9-10 años, Piratas visitará a Acereros Jr. en el diamante de la Unidad Deportiva, a las 4:30 de la tarde, a la vez que los Mets visitarán al Country Club, en encuentro que iniciará a las 7:30 de la noche.

Mientras tanto, en la categoría Pre-Junior, los Cachorros y Diablos de Sacramento disputarán el triunfo en el Parque Xochipilli 1, sonando el grito de playball en punto de las 4:30 de la tarde, a la vez que Orioles y Acereros Jr. jugarán en el Xochipilli 2, a las 7:30 de la noche. Por su parte, en la división Junior, Acereros y Cardenales complementarán la jornada, en duelo que iniciará a las 3:45 de la tarde en el Xochipilli 1.