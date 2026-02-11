Bravos Hidalgo logran su primer triunfo en el Apertura 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Los Bravos Hidalgo consiguieron su primera victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga Auténtica de Futbol de Veteranos A.C. (LAFV), al imponerse por marcador de 2-0 al Biyik en acciones de la fecha tres.

¿Cómo ocurrió la victoria de Bravos Hidalgo?

El encuentro de la categoría Master se disputó en el campo "Mis Nietos", donde el conjunto dirigido por Óscar "Moca" Sánchez estrenó uniforme con el patrocinio de Quinta La Terraza.

Eduardo Sánchez abrió el marcador y encaminó a su equipo al triunfo, mientras que Eduardo "Palau" Sánchez selló el resultado con el segundo tanto, asegurando así los primeros tres puntos para los Bravos Hidalgo.

Detalles del encuentro entre Bravos Hidalgo y Biyik

Con este resultado, la escuadra se coloca con marca de un juego ganado y dos perdidos en el arranque del torneo, mientras que el Biyik continúa sin conocer la victoria en la naciente temporada y se mantiene con cero unidades.